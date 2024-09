Da Segariu a Serrenti il viaggio contro la violenza di genere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Basato su una storia vera, racconta l’odissea di una donna che, esausta del difficile rapporto coniugale, decide di denunciare il marito. Anni di maltrattamenti fisici e psicologici, umiliazioni, violenze. La rassegnazione a subire, per non sconvolgere ulteriormente la vita famigliare, quella desiderata, auspicata e che, da grande sogno idilliaco, si è trasformata, ben presto in un incubo. Ma trova alla fine la forza di denunciare, la protagonista, interpretata da Daniela Mei, viene catapultata nella cosiddetta vittimizzazione secondaria: abusi che durante il dibattimento vengono elencati dal difensore come atti consensuali, il trauma di dover rivivere ogni passo calpestato tra le mura domestiche. La conclusione? Nella realtà lui venne condannato a 10 anni.

Un cortometraggio, autore Giuliano Pornasio, realizzato dall’associazione culturale Viamentana Teatro di Cagliari, con la regia di Enrico Del Gamba, che, in questi giorni più che mai, è di attualità.

Domani l’incontro a Serrenti, la proiezione avverrà alle 16,30 in via Nazionale 280.