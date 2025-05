Intervento dei Vigili del fuoco alle 8:30 circa di questa mattina, per un incendio che si è sviluppato in un seminterrato di un’abitazione nella località Coa Porteddu, in territorio del comune di Villacidro.

Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sanluri supportata da un’autobotte e un’altra squadra di supporto della sede centrale del Comando di Cagliari.

Gli operatori VVF, giunti sul posto, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area evitando la propagazione delle fiamme al piano superiore e all’intera struttura.

Nessuna persona risulta coinvolta.

L’intervento si è protratto per alcune ore, avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.