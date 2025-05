Cagliari, piazza dei Carrubi resta ancora interdetta al transito, nonostante le segnalazioni dei cittadini e l’intervento in aula consiliare del consigliere Ferdinando Secchi. A denunciare lo stato di abbandono è stato proprio quest’ultimo durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. “A venti giorni dalla segnalazione dei residenti e a due settimane dal mio intervento in aula, la piazza si trova ancora nelle stesse condizioni”, ha dichiarato Secchi. “È ancora chiusa, e le persone anziane o con disabilità motorie sono costrette a portare i rifiuti dall’altra parte della strada, con tutte le difficoltà del caso”. La piazza è stata chiusa a causa della presenza di una pianta che minerebbe la sicurezza dei passanti, così la Protezione civile, ha provveduto a transennare l’area. Tuttavia, secondo Secchi, la situazione impone un intervento più deciso anche da parte del Comune: “Serve una soluzione immediata attraverso un’interlocuzione attiva. La Protezione civile ha messo le transenne, ma la piazza è diventata impraticabile. Anche lo smaltimento dei rifiuti non avviene secondo le modalità ordinarie”. Il consigliere ha inoltre evidenziato un’altra criticità: la perdita di liquami in via dei Tritoni, all’angolo con via del Sole. “Da due settimane – ha spiegato – nel curvone si registra una fuoriuscita di liquami maleodoranti, che nessuno si preoccupa di riparare”. Anche in questo caso la responsabilità è in capo ad Abbanoa, ma Secchi insiste sulla necessità che il Comune si attivi per sollecitare l’intervento risolutivo.