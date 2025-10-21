Villacidro, schianto con due feriti gravissimi: vola fuori strada l’auto con due coniugi e la figlia di 18 mesi.

Incidente stradale all’ingresso di Villacidro. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo al volante avrebbe perso il controllo della sua auto con a bordo la moglie e la figlia di appena di 18 mesi, senza il coinvolgimento di altri mezzi. La Centrale 118 di Cagliari ha inviato sul posto il mezzo India, la medicalizzata, un mezzo di base e l’elicottero di Areus. Mamma e bimba sono state portate in elisoccorso al Brotzu in codice rosso, la bimba resta in prognosi riservata per un trauma cranico. Il padre sarebbe rimasto ferito in modo meno grave, ed è stato portato d’urgenza al Brotzu. Sul posto anche Vigili del fuoco e Carabinieri.