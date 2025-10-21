Svolta nelle indagini sulla morte dell’autista Raffaele Marianella, ucciso da un masso domenica sera lanciato da alcuni tifosi della Sebastiani Rieti dopo l’incontro di basket con il Pistoia.

Nelle scorse ore, dopo verifiche serrate e interrogatori a tappeto, sono state fermate 3 persone: Manuel Fortuna, 31 annu, Kevin Pellecchia, 20, e Alessandro Barberini di 53.

Stando a quanto emerso fino ad ora, i 3 sarebbero legati al mondo dell’ estrema destra. Quello avvenuto domenica sera è assurdo quanto inquietante: il gruppetto di ultras si sarebbe nascosto fra alberi e cespugli lungo la Ss79. Una volta arrivato il bus del Pistoia, l’assalto: massi e pietre che hanno distrutto il vetro del metro e colpito a morte Marianella. Incredibile come l’altro autista al volante (Marianella era a fianco come assistente) non abbia perso il controllo del mezzo, evitando così una doppia tragedia ancora peggiore.

L’accusa per quanto accaduto è di omicidio volontario.

Foto del nostro partner QN