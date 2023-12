Villacidro, regalo di Natale per Blue: dopo 12 anni lascia il canile

Una storia che merita di essere raccontata quella dell’amico a quattro zampe che, alla vigilia della festa, sotto l’albero ha trovato finalmente una casa, una famiglia pronta a coccolarlo e amarlo incondizionatamente. Nel canile sanitario comunale di “Villa Bau”, attenzioni, cure e premura non gli sono mai mancate grazie all’impegno degli operatori che, ogni giorno, si occupano di decine di cani meno fortunati. Ma l’accoglienza di una famiglia è tutta un’altra cosa ed è l’obiettivo finale della struttura che accoglie i randagi. Finalmente per Blue è arrivato il momento di salutare tutti e vivere i prossimi anni a casa sua. Una sola immagine ritrae il cagnolino con il suo padrone, diffusa anche dalla volontaria Elena Pisu, che lo tiene in braccio, quasi in segno di protezione: con le zampe si lascia andare tra le braccia di Marco, il muso ben appoggiato e nessun cenno di paura o diffidenza trapela dall’animale, anzi: sembra proprio aver capito che, da oggi, tutto per lui sarà per sempre diverso.