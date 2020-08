Villacidro, la buona notizia: record di adozioni al canile Villa Bau

Record di adozioni per il canile sanitario comunale “Villa bau” di Villacidro: 51 adozioni su un totale di 68 ingressi, “un semestre proficuo” comunicano gli operatori. Da gennaio a giugno infatti sono tanti gli amici a quattro zampe che hanno trovato casa grazie al canile comunale del centro del Medio Campidano che, con amore, dedizione e professionalità, si occupano anche dei casi più disperati.

“Siamo una famiglia, quasi una casa per tutti gli animali in difficoltà che arrivano da noi”. Tra i tanti casi di cui il canile si è occupato, molti dei quali riguardano gravi maltrattamenti ai danni degli animali, vi è quello di Alba, che risiede ancora presso la struttura. Rinvenuta per caso due anni fa, al collo aveva legato “un qualcosa” che era penetrato dentro la carne infettandola gravemente. Dopo i primi controlli si era appurato che all’animale era stato legato in maniera molto stretta un laccio di scarpa, infliggendogli una sofferenza enorme. Curata e salvata, il bellissimo esemplare meticcio è in attesa di una adozione.