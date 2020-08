Ferragosto a Cagliari, non si ferma l’offerta culturale

Resteranno aperti al pubblico, con orario 17-21, anche il giorno di Ferragosto i Centri d’Arte e Cultura comunali EXMA, Ghetto e Castello di San Michele.

La mostra “Sardegna. Un laboratorio infinito” curata da Casa Falconieri ed Efisio Carbone, sarà l’elemento attrattivo del Castello di San Michele, mentre l’EXMA propone il progetto dell’artista isolana Maria Jole Serreli “A casa mia avevo tre sedie”.

Al Ghetto di via Santa Croce è stato allestito, a cura degli storici dell’arte Simona Campus ed Efisio Carbone, per il Consorzio Camù, “A place for art. Studi d’artista al Ghetto”.