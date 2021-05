Villacidro, in sella allo scooter non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge: non aveva la patente

In sella al suo scooter non si è fermato all’alt più volte intimato dai carabinieri. Anzi si è dato alla precipitosa fuga, dileguandosi. E’ successo ieri in località San Michele, a Villacidro. L’uomo, un 50enne di Iglesias, è stato poi identificato. Si è scoperto che non aveva mai conseguito la patente e non era la prima volta che veniva fermato.

Si è preso quindi una denunciata, formalizzata dai carabinieri dei Nor di Villacidro, anche per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per guida senza patente.