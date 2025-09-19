Villacidro, grave incidente stradale in via Nazionale: un centauro trasportato in codice rosso al Brotzu. È accaduto questa sera nella centralissima arteria del paese, per cause ancora in fase di accertamento una moto e una macchina si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato ricoverato in codice rosso al Brotzu.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di legge.