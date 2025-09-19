Lecce-Cagliari 1-2, il Gallo Belotti fa doppietta e i rossoblù di Pisacane sono terzi in classifica. Esplode il Gallo e il Cagliari vince ancora lasciando al palo Di Francesco: troppo deboli i giallorossi, il Cagliari vola a ette punti in una classifica bellissima. Forse quest’anno si può ambire a qualcosa di più della salvezza con questa squadra? Lo dirà il campo, sabato prossimo alla Unipol Domus arriva l’Ibter di Barella. Ma il colpo in trasferta è un pezzo da novanta: Palestra migliore in campo, una freccia pazzesca sulla fascia, tanta corsa e tanti crosso. Il Cagliari ha colpito anche due pali con uno sfortunatissimo Esposito. Il Lecce era passato in vantaggio dopo pochi minuti e poteva raddoppiare con una colpo di testa di Morente finito di pochissimo a lato. Proprio un minuto prima del rigore procurato da Belotti. Il penalty voleva tirarlo Mina ma alla fine ha calciato Belotti beffando Falcone. Tre punti importantissimi con Pisacane che al momento sta sfatando chi lo considera un tecnico troppo acerbo per la serie A.