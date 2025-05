Tre mesi di puro divertimento quelli che regala l’estate: giornate intense tutte da vivere e godere, per i bambini soprattutto sono emozioni che porteranno impresse nel loro cuore per sempre. E per farle vivere a 360° il Comune ha organizzato un vero e proprio campo che occuperà buona parte della giornata degli studenti in vacanza. Tanto sport, dal calcio al volley, il mare e la piscina, tuffi in acqua assicurati, insomma, perché non possono mancare, e poi attività ludiche. Socializzazione come aggregante, rafforzare amicizie, crearne nuove e condividere i momenti di gioia e divertimento per una estate indimenticabile. Una novità mirata a favorire anche la serenità dei genitori impegnati tra casa e lavoro, un campo estivo dove i figli diventeranno di tutti e saranno accolti e “sorvegliati” come meritano. “Un progetto innovativo e ambizioso nato dalla collaborazione tra Comune di Villa San Pietro e Accademia Sulcitana. La presentazione avverrà mercoledì 21 maggio ore 16:30 presso il Centro di Aggregazione Sociale”. Entusiasta la sindaca Marina Madeddu che ha sposato e sostenuto il progetto studiato e ideato per i giovani cittadini che meritano di trascorrere settimane indimenticabili, tutti insieme per vivere un’estate ricca di entusiasmo.