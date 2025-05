Una competizione internazionale ad alto livello tecnico, riconosciuta per la selettività e l’eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale.

Organizzata da Eventornado, con il supporto di Fifty Is Nifty, AiKidzAcademy e VeavAI.com, il Future Minds AI Hackathon rappresenta una delle più sfidanti competizioni per giovani talenti globali nel settore dell’AI. Il percorso di Leonardo è stato straordinario: partito da una platea globale di partecipanti, ha superato con successo tutte le fasi del concorso, arrivando fino alla finale e classificandosi tra i migliori al mondo.

Una gara di alto livello, strutturata in più fasi, il Future Minds AI Hackathon ha previsto un iter estremamente competitivo, suddiviso in tre fasi: Deliverable 1 (entro il 12 Aprile), presentazione del problema e della soluzione AI proposta, con analisi tecnica e metodologia. Deliverable 2, revisione avanzata del progetto, con miglioramenti basati sul feedback dei giudici. Final Pitch, video di presentazione con dimostrazione pratica, valutato da una giuria internazionale.

Leonardo ha affrontato con successo ogni step, distinguendosi per competenza tecnica, visione innovativa e capacità di problem-solving, fino a conquistare il terzo posto assoluto. Inoltre, è stato l’unico studente italiano presente nella finale, rappresentando il nostro Paese in un contesto globale e altamente competitivo.

PawPal AI: Un’Innovazione con Forte Impatto Sociale

Il progetto presentato da Leonardo, PawPal AI, è un’app basata sull’intelligenza artificiale che offre supporto emotivo ai bambini, aiutandoli a gestire ansia e solitudine attraverso la compagnia di animali virtuali interattivi.

La giuria ha elogiato la solidità tecnica e il valore sociale di PawPal AI, sottolineando: “Un sistema intelligente di supporto emotivo pensato per migliorare la qualità della vita dei bambini.” “Un progetto con forti basi scientifiche e un impatto sociale concreto.” “Una soluzione innovativa che dimostra una comprensione profonda dei problemi legati all’infanzia e alla salute mentale.”

Un Talento Italiano nel Mondo della Ricerca e dell’Innovazione

Oltre agli studi, Leonardo è attivo nel volontariato con Arka Eventi Culturali e Rosa Roja ODV, contribuendo alla comunicazione e alla raccolta fondi. La sua capacità di unire innovazione tecnologica e impegno sociale lo posiziona tra i giovani talenti più promettenti nel campo dell’AI applicata alla salute.

La sua partecipazione al Future Minds AI Hackathon non solo dimostra la sua eccellenza accademica e progettuale, ma conferma anche il suo potenziale come ricercatore e innovatore nel campo dell’intelligenza artificiale e della salute digitale.