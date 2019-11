Nuovo video dei cagliaritani Alter Ego, guest star Graziano Mesina

“Per il nostro Video ufficiale abbiamo scelto il più Bandoleros di tutti… Graziano Mesina Special Guest in “Bandoleros”. Così nella loro pagina Facebook il gruppo musicale cagliaritano Alter Ego. I musicisti, autori di cantatissimi successi come “Cagliarifornia” e il più recente “Ninos de Rua” (reggaeton dei rioni popolari del capoluogo) hanno annunciato il nuovo video ufficiale dal titolo “Bandoleros”. Nel video sarà presente Graziano Mesina, primula rossa del banditismo sardo. “Grazianeddu” di Orgosolo, celebre per le numerose evasioni, il ruolo giocato nella liberazione del piccolo Farouk Kassam e la grazia concessagli da Carlo Azeglio Ciampi, recentemente è tornato agli onori della cronaca per la sua scarcerazione per decorrenza dei termini, dopo l’ultima condanna.