Victimae Paschali laudes, due formazioni storiche in concerto a Cagliari

L’ Associazione Musicale Collegium Karalitanum organizza l’evento della Settimana Santa cagliaritana.

Primo appuntamento del Festival Internazionale corale, mercoledì Santo 17 aprile 2019 ore 20:30 nella Chiesa di Sant’Eulalia.

Protagonisti della serata due storiche formazioni del panorama musicale cagliaritano: il coro Collegium Karalitanum diretto da Carmine Dell’Orfano e i Cantori di San Giovanni che eseguiranno brani legati a questo particolare momento dell’anno. Il gruppo cantori di San Giovanni è il gruppo storico di Cagliari che accompagna i secolari riti della settimana santa dell’Arciconfraternita della Solitudine. Esegue canti ispirati alla Passione di Cristo e al dolore della Madonna che sono stati tramandati oralmente negli anni. I cantori di San Giovanni sono particolarmente attesi dai cagliaritani lungo il percorso delle processioni del venerdì santo e sabato santo che dalla chiesa di San Giovanni salgono lungo le strade dei rioni Villanova e Castello per raggiungere il duomo. La formazione dei cantori è divisa in cinque gruppi di voci; ogni gruppo è diretto da un capogruppo e tutto il coro è diretto a sua volta da un direttore chiamato Capomassa.

Presente all’evento di mercoledì 17 Aprile, anche il Coro del Collegium Karalitanum che quest’anno festeggia 46 anni di ininterrotta attività e che vanta una delle formazioni corali sarde più famose ed apprezzate a livello internazionale. L’evento ha una grande valenza culturale per la città; raramente e solo in occasioni eccezionali i Cantori di San Giovanni si esibiscono in forma concertistica.

L’ingresso al concerto è libero

Per informazioni:www.collegiumkaralitanum.it