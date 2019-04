A Cagliari il IV° Forum Internazionale della Lingua Russa in Sardegna

Il russo grande lingua di comunicazione internazionale, conquista nuovi spazi nell’offerta formativa in Sardegna come dimostra il fatto che da ormai alcuni anni la si può incominciare a studiare in alcuni licei linguistici isolani, oltre che a livello universitario dove è insegnata nei due Atenei sardi e nella Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”

Il ricco programma elaborato dalla D.ssa Inna Naletko Direttore del Centro di Lingua Russa di Cagliari presso il Consolato onorario bielorusso vede protagonista fra gli esperti internazionali una delegazione dell’Università Statale Linguistica di Minsk composta dalla Prof.ssa Volha Paliatayeva (Direttore del Dipartimento di lingue slave), Prof.ssa Alena Karapetava (Direttore del Dipartimento di teoria e pratica dell’interpretariato e della traduzione), Prof. Mikita Suprunchuk (Direttore del Dipartimento di Lingua Russa per Stranieri), Prof.ssa Maryna Tryhuk (Docente del Dipartimento di Lingua Russa per Stranieri), Prof.ssa Marina Potapova (Docente di lingua italiana presso il Dipartimento di Lingua Italiana).

Il Forum si articolerà nei seguenti moduli tematici:

IL RUSSO – LINGUA DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE

D.ssa Inna Naletko, Direttore del Centro di Lingua Russa e Cultura Slava di Cagliari: “Alla scoperta dell’Universo linguistico russofono” (con la partecipazione attiva degli studenti del laboratorio “viaggio nel mondo russo e slavo” Liceo Alberti A.S. 2018/2019 )

Prof. Mikita Suprunchuk, Direttore Dipartimento di lingua russa per stranieri, Università Statale Linguistica di Minsk: “Bilinguismo russo, bielorusso nella Repubblica Belarus – il russo in Belarus”

LE OPPORTUNITA’ DI STUDIO DELLA LINGUA RUSSA A CAGLIARI A LIVELLO UNIVERSITARIO

Prof.ssa Luisanna Fodde, Direttore Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Cagliari

Prof. Massimo Tria, Docente di Lingua e Letteratura Russa presso il Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica dell’Università di Cagliari

Prof. Andrea Asquer, Vice Direttore Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”

Dott. Giorgio Secci, Direttore Hotel business School struttura partner in Sardegna della Luiss Business School di Roma

LA LINGUA RUSSA NEL MONDO DEL LAVORO IN SARDEGNA

Dott. Claudio Mitidieri, Direttore del personale del Forte Village Resort Pula

D.ssa Emilia Canto, Guida turistica iscritta al n. 2360 Registro Regione Autonoma della Sardegna

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI NELLO STUDIO DEL RUSSO

Prof.ssa Volha Paliatayeva – Prof.ssa Maryna Tryhuk, Università Statale Linguistica di Minsk: “Presentazione dell’Università Statale Linguistica di Minsk – possibili collaborazioni con gli istituti di istruzione della Sardegna (progetti di scambio studentesco, organizzazione di tirocini, corsi di lingua estiva, viaggi di istruzione)”

LINGUA MADRE NELLA REALTA’ DELL’IMMIGRAZIONE

D.ssa Olesya Gamotina, Giornalista – Natallia Yarashevich, Mediatore culturale: “La presenza della diaspora russofona opportunità di pratica linguistica – Le attività dei laboratori e gruppi di aggregazione dell’Associazione Cittadini del Mondo c/o la Parrocchia di Sant’Eulalia occasione di conoscenza reciproca e scambio culturale”.

LINGUA E CULTURA

D.ssa Tatsiana Syrovezhkina, Docente di musica: “Il salterio slavo e la musica popolare”

Studenti del laboratorio “viaggio nel mondo russo e slavo” Liceo Alberti A.S. 2018/2019:“Gran finale canoro

I lavori coordinati dal Console onorario bielorusso Giuseppe Carboni, saranno aperti dal padrone di casa il Prof. Roberto Bernardini, Dirigente del Liceo Statale Alberti

I saluti istituzionali saranno portati da:

Dott.ssa Giovanna Medde Direttore Servizio Rapporti internazionali Direz. Gen. Presidenza Regione Sardegna

Dott. Luca Cancelliere, Dirigente dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Dott. Graziano Ernesto Milia, Responsabile relazioni esterne Fondazione di Sardegna

Coordinamento scientifico e organizzativo: Centro di Lingua Russa di Cagliari c/o Consolato onorario Bielorusso in Sardegna – Via Lanusei, 29 – 09125 Cagliari mail: linguarussacagliari@gmail.com

Il Forum si tiene nell’ambito del Progetto “Amicizia e conoscenza reciproca” – “Da lingua madre a lingua straniera” dell’Associazione Cittadini del Mondo Onlus con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il Patrocinio del Consolato onorario della Repubblica di Belarus.