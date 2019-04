Cagliari, si rinnova in piazza Giovanni la Via Crucis vivente

Sta diventando oramai una tradizione l’appuntamento della Comunità Salesiana di Piazza Giovanni a Cagliari con la Via Crucis Vivente. Giunta oramai alla sua terza edizione, la Via Crucis Vivente della Parrocchia San Paolo costituisce un momento di riflessione comunitaria, di meditazione e preghiera comune sui momenti della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù.

La Via Crucis Vivente avrà luogo in Piazza Giovanni XXIII mercoledì 17 aprile con inizio alle ore 20.15. Il percorso, totalmente rinnovato rispetto allo scorso anno, si snoderà lungo dodici stazioni a partire dalla fontana della piazza antistante la Chiesa. Ogni stazione, vivificata da preghiere, canti e gesti fornisce ai figuranti e a tutti i fedeli l’occasione per interrogarsi sul proprio rapporto con Dio, rappresentando un momento di raccoglimento e di riflessione sul mistero del Suo Amore.

Così come le precedenti edizioni, caratteristica principale della Via Crucis Vivente è la partecipazione attiva di tutta la Comunità alla sua preparazione e realizzazione: dai figuranti alle scenografie, dal cuore ai costumi, tutto è curato con grande fervore ed entusiasmo dai diversi gruppi della Comunità di San Paolo. La celebrazione, sotto il patrocinio del Comune di Cagliari, sarà presieduta dal Parroco di San Paolo, Don Simone Calvano.

Il video di presentazione della Via Crucis Vivente è disponibile all’indirizzo: https://www.facebook.com/Oratorio-Salesiano-San-Paolo-Cagliari-339781069564939/?epa=SEAR C H_BOX