È responsabilità di chi governa dare risposte reali, concrete e immediate”.

Viale Sant’Ignazio continua a essere un simbolo di incuria e abbandono nel cuore di Cagliari. A denunciare la situazione è il consigliere di opposizione Roberto Mura, che parla di “degrado insopportabile” e chiede “un piano immediato di pulizia, messa in sicurezza e riqualificazione di tutto il Viale”. “Dopo mesi di segnalazioni e richieste di intervento, la situazione di Viale Sant’Ignazio rimane immutata. Nonostante proclami e promesse, nulla è stato fatto per restituire decoro e sicurezza a uno dei viali storici della nostra città. Le condizioni di degrado sono sotto gli occhi di tutti: sporcizia diffusa, abbandono, panchine ridotte a rifugi di fortuna, assenza di interventi strutturali. A pagarne le conseguenze sono i cittadini, i residenti, i passanti e le stesse persone fragili che vivono in condizioni inaccettabili. Chiediamo con forza che si passi finalmente dalle parole ai fatti. È necessario un piano immediato di pulizia, messa in sicurezza e riqualificazione di tutto il Viale. La città non può più aspettare: viale Sant’Ignazio merita dignità, decoro e sicurezza.