Viale Poetto. Pericoli per i pedoni e per automobilisti: marciapiedi troppo stretti rendono pericoloso il camminamento e i dossi troppo alti rischiano di danneggiare le autovetture

Viale Poetto, una delle vie più trafficate di Cagliari, collega la città con la celebre località marittima ed è ampiamente utilizzata in ogni periodo dell’anno.

L’area presenta però pericoli sia per i pedoni che per le stesse autovetture. Per quanto riguarda i pedoni, i marciapiedi risultano troppo stretti nel primo tratto del Viale, dove a malapena due persone possono transitare fianco a fianco. Inoltre la presenza di qualche lavoro riduce a tal punto lo spazio da costringe le persone a dovere percorrere un tratto nella carreggiata, dove i veicoli sfrecciano senza controllo.

Per le autovetture il problema è rappresentato dai dossi stradali che in alcuni punti risultano troppo alti e rischiano di danneggiare i veicoli più bassi. A questo rischio dovrebbero porre rimedio i lavori annunciati dal Sindaco Zedda, che riguarderanno anche i dossi già presenti, migliorandoli per far si che tutti possano beneficiare della loro funzione senza aggiungere ulteriori problematiche.