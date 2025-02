Marina Piccola cambia volto con la grande piazza sul mare: ecco come si presenta oggi, ecco come sarà in futuro. Ecco il video dell’attuale porticciolo della Marina piccola in attesa di vedere come cambierà con il nuovo progetto previsto nel nuovo piano urbanistico.

Ecco il video dell’attuale situazione del porticciolo di Marina piccola e di Piazza degli Arcipelaghi. Come è stato anticipato ieri, il nuovo piano urbanistico per Marina Piccola e il lungomare di Cagliari ora in discussione verrà presto portato in consiglio comunale per il via libera definitivo. Sono infatti iniziati i lavori di riqualificazione in Piazza degli Arcipelaghi che diventerà il fulcro degli spazi pubblici: una pergola gigante all’ingresso come simbolo del Poetto e una ampia piazza sul mare.

La viabilità verrà migliorata grazie al rifacimento delle strade e alla costruzione di una nuova rotonda. In più grandi spazi per lo sport, un distretto della Vela e un anfiteatro che potrà essere semi coperto. Inoltre il chiosco sarà spostato al centro della piazza con la possibilità di mettere tavolini dappertutto e creare tanti eventi. Un progetto che punta a mettere a frutto le grandi potenzialità pubbliche del litorale specie dal punto di vista sportivo ma non solo.