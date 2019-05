Viale Marconi, sos disabili: “Per noi sembra la striscia di Gaza, barriere assurde sfiorati dai bus”. Diventa virale la protesta su Fb di Marco Garau, e Antonietta Martinez del M5S sottolinea: “Ecco un atro esempio del grande lavoro svolto dalla giunta Zedda”. Cosa è successo? Lo spiega con un bel post e un foto reportage su Fb lo stesso Girau, anche lui attivista del M5S: “Ieri, per motivi personali ho dovuto percorrere Viale Marconi, nel territorio di Cagliari.

Prima di arrivare all’attraversamento pedonale, mi sono trovato davanti, mio malgrado, una situazione che sarebbe stata normale trovare nella striscia di Gaza…ma non nell’arteria stradale più trafficata della Sardegna, all’ interno del circuito commerciale e produttivo di Cagliari.

Ho dovuto percorrere diverse decine di metri dentro la carreggiata stradale, con i Bus e le macchine che mi passavamo a pochi centimetri…

NEL 2019 È PER ME INACCETTABILE TUTTO QUESTO.

#STOPBARRIEREARCHITETTONICHE

IL livello di civiltà si manifesta dalla sensibilità di rimuovere ogni barriera architettonica”