“Viale Marconi, col senso unico i fattorini si rifiutano di fare le consegne: rimettete il doppio senso”

Il caos del viale Marconi a Cagliari a senso unico? Non solo, o quasi, legato al traffico degli automobilisti che devono raggiungere il capoluogo sardo o l’hinterland. Adesso, anche chi deve effettuare consegne preferisce evitare di arrivare sin nel viale. Un disagio in più per i residenti. A raccontarlo è Egidia Demurtas, promotrice e tra le prime firmatarie di una petizione, già spedita al sindaco Paolo Truzzu, con la quale si chiede un ritorno alle “origini”, cioè al doppio senso: “Dovevo ricevere alcuni pacchi a casa, il fattorino addetto alla consegna si è rifiutato di venire sin qui e sono dovuta arrivare sino a via Vienna”, cioè in una delle strade del quartiere Europeo, che affaccia sul lato opposto del viale rispetto all’abitazione della donna.

“Non ci sono più i nostri parcheggi, non c’è più sicurezza, rischiamo di essere investiti ogni volta che usciamo di casa. In questo tratto di strada, almeno sino a via Mercalli, va rimesso il doppio senso”.