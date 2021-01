Cagliari, trovato un giovane falco ferito in via Dante: salvato dalla polizia municipale

Giovane falchetto ferito soccorso dalla Polizia Locale. Avvisati da alcuni cittadini, gli operatori della centrale operativa della Municipale, hanno immediatamente inviato una pattuglia della Sezione Vigilanza Ambientale del Corpo per verificare la segnalazione che riferiva della presenza, in via Dante, fronte Tribunale per i minorenni, di un giovane rapace ferito e incapace di volare.

Sul posto la pattuglia ha individuato immediatamente il giovane falchetto che, a terra e molto spaventato, appariva ferito a un’ala. L’animale è stato catturato con le opportune cautele e condotto immediatamente alla clinica veterinaria San Giuseppe dove il personale sanitario lo ha sottoposto a un’apposita visita di controllo che ha confermato la ferita all’ala. Il falchetto è stato preso in consegna dalla clinica che lo sottoporrà alle cure necessarie.