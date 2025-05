Attimi di paura durante la mattinata di ieri in Via Santa Gilla dove una signora di 82 anni é stata investita mentre attraversava la strada.

L’ambulanza e i soccorsi sono prontamente intervenuti e hanno trasportato la signora in questione all’ospedale in codice rosso.

La polizia e gli organi di competenza sono intanto a lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Ieri tutto il traffico diretto verso Via Santa Gilla proveniente da Viale Trieste e Viale Trento é stato dirottato in Via Sant’Avendrace, generando code e attese lunghissime.

Questo avvenimento si aggiunge a una lunga serie di incidenti dello stesso tipo. Fortunatamente questa volta la signora é sopravvissuta ma il campanello d’allarme resta. Fondamentale dunque per il bene comune che l’amministrazione intervenga al più presto per rendere sicuri gli attraversamenti stradali.