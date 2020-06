Via il servizio di salvamento a mare nelle spiagge di Arbus

Ventuno assistenti per i bagnanti e sette postazioni coperte per garantire sicurezza e pronto intervento nelle spiagge di Arbus qualora vi dovesse essere bisogno. Sarà attivo da domani il Servizio di Salvamento a Mare: 21 gli assistenti bagnanti operativi, l’anno scorso erano 13, e 7 le postazioni coperte, compresa la nuova Torretta a Torre dei Corsari.

Saranno efficienti tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19 nelle località di: Pistis, Torre dei Corsari, Funtanazza, Gutturu e Flumini, Portu Maga, Piscinas e Scivu.

Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del mare verranno rese pubbliche tutti i giorni alle ore 10 sulla pagina: SALVAMENTO COSTA VERDE ARBUS SISB 2020 al seguente link: https://www.facebook.com/salvamentoarbus/

“I ragazzi – spiega l’ente pubblico Arbus Turismo – dopo un Corso di aggiornamento specifico in materia dell’emergenza sanitaria avranno in ogni postazione oltreché il materiale utile per il salvamento, tutti i dispositivi anti covid. Monitoreranno sul mare ma anche sul comportamento corretto da adottare sulle spiagge”.