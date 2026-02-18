CAGLIARI – Una delle arterie più trafficate e simboliche del centro cittadino è oggi un percorso a ostacoli. In via Dante, soprattutto nel tratto che precede piazza Giovanni – circa 300 metri prima dell’incrocio con via Salaris – l’asfalto è costellato di buche profonde, avvallamenti e vere e proprie voragini che mettono a rischio automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

La segnalazione arriva da residenti e commercianti esasperati: “Ogni giorno assistiamo a frenate improvvise, slalom per evitare le buche e danni alle auto. È diventata una situazione insostenibile”. Il manto stradale appare usurato, con rappezzi evidenti che non hanno risolto il problema ma, anzi, in alcuni punti sembrano aver peggiorato la tenuta complessiva dell’asfalto.

Via Dante rappresenta uno degli assi principali che collegano il quartiere di San Benedetto con piazza Giovanni e le zone limitrofe. Migliaia di veicoli la percorrono quotidianamente, tra traffico privato e mezzi pubblici. Eppure, proprio in un tratto centrale e strategico, le condizioni della strada sono ormai al limite della sicurezza.

Il problema non è nuovo. Le prime segnalazioni risalgono a mesi fa, ma con le piogge invernali la situazione è precipitata: l’acqua si infiltra nelle crepe, l’asfalto cede e le buche si allargano. Alcune sono così profonde da provocare danni a cerchi e pneumatici.

Nel tratto incriminato, a poche centinaia di metri da piazza Giovanni e dall’incrocio con via Salaris, la carreggiata presenta dislivelli evidenti. Le auto sono costrette a rallentare bruscamente, con il rischio di tamponamenti nelle ore di punta. Per i motociclisti la situazione è ancora più pericolosa: una buca presa in pieno può significare perdita di controllo e caduta.

I cittadini chiedono un intervento urgente da parte del Comune di Cagliari. Non solo rattoppi temporanei, ma un rifacimento serio e duraturo del manto stradale, capace di garantire sicurezza e decoro in una delle vie più importanti del centro.

“Paghiamo tasse e assicurazioni, ma poi dobbiamo pagare anche i danni causati dalle buche”, protestano gli automobilisti. Il timore è che, senza un intervento tempestivo, la situazione possa ulteriormente peggiorare nelle prossime settimane.

Via Dante, biglietto da visita di un centro urbano che ambisce a efficienza e qualità della vita, oggi si presenta invece come l’emblema di una manutenzione carente. I residenti attendono risposte.