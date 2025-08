Via Dante a Cagliari, la vergogna delle auto in sosta selvaggia davanti a Tandem: rischio incidenti, nessuno interviene.Decine di macchine occupano ogni notte la strada e le isole spartitraffico, ignorano i divieti di sosta davanti alla nota pizzeria, con pedoni che rischiano di essere travolti e i residenti esasperati: “Qui è impossibile vivere”. Nessun controllo, non fioccano le multe: automobilisti sprezzanti di ogni regola. C’è proprio una zona franca, a Cagliari, dove infrangere le norme stradali è visto come l’assurda consuetudine. Viene occupato qualsiasi spaziom, anche di fronte alla stazione centrale della metropolitana. Tutti in fila indiana a parcheggiare esattamente in mezzo alla strada, formando una colonna di lamiere e pericolosità. I residenti di via Dante subiscono questa situazione da anni: “Urla, schiamazzi, clacson, non ne possiamo più- raccontano- ci chiediamo come sia possibile che queste gazzarre stradali avvengano in maniera del tutto impunita, con il Comune totalmente assente e nessun intervento da parte di polizia municipale e carabinieri. Spesso le pattuglie passano e ignorano la situazione”.

Ora la palla passa al nuovo comandante della Polizia Locale di Cagliari, Pierpaolo Marullo, che prenderà in esame la situa<ione, di via Dante di notte. Il far west dove tutto è consentito, e nessuno può lamentarsi. Mentre in altre zone davanti ai locali i controlli sono serrati, e cosi anche davanti alle discoteche e ai pub. Basti pensare ai posti di blocco praticamente sempre attivi in piazza Yenne. In via Dante davanti a Tandem no, la giungla delle auto è totalmente tollerata. E pensare che a poche decine di metri ci sono centinaia di regolari paecheggi a strisce blu, che di notte sono completamente gratuiti.

