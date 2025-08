Due anni di cantieri, 10 milioni di euro spesi e un nuovo look per via Roma. Ma la riapertura integrale della strada simbolo della città ha acceso il dibattito tra i cittadini, divisi tra chi applaude il risultato e chi, al contrario, parla di “salotto sfregiato”. Il restyling del secondo lotto è ormai completato, la viabilità è ripresa a pieno regime e via Roma torna a essere percorribile da pedoni e veicoli. Tuttavia, nelle ore successive alla riapertura, i commenti sui social non si sono fatti attendere. “Trovo che sia molto meglio adesso di prima”, scrive qualcuno, riconoscendo il valore estetico del nuovo viale alberato. “Un bel viale alberato molto apprezzato da tanti al posto di un parcheggio grigio e triste”, conferma un altro. C’è chi, pur apprezzando il risultato, resta perplesso: “Peccato quel lastrico posizionato non come in origine e che stona con tutto il resto. Per me è un danno non da poco”. Ma il fronte dei critici è agguerrito. “Ne penso e ne penserò sempre male. Hanno sfregiato il salotto buono della mia città, chi è nato e cresciuto a Cagliari non potrà mai essere contento”. Sotto accusa anche l’impatto sulla viabilità: “Alla faccia dello snellimento del traffico, da 4 corsie a 2 corsie. Come viale Trieste, ormai non ci passa più nessuno e si appesantiscono le altre vie sprovviste di ciclabili, strisce in ogni dove, restringimenti, marciapiedi larghi, segnaletica ridondante. È ora che le strade ricomincino ad essere strade… per auto”.

Tra le preoccupazioni maggiori, anche quella sui futuri lavori per la metropolitana leggera: “Dove passeranno i binari che arriveranno da viale Diaz? Dovranno nuovamente rompere la pavimentazione e chiudere chissà per quanto tempo la via al traffico?”. Non manca chi ironizza sulle tempistiche e la qualità dell’opera: “Con tutti quei soldi si poteva fare molto meglio”. E chi fotografa un paradosso tutto cagliaritano: “Passato poco fa… fila interminabile per uscire da Cagliari… non è cambiato nulla”. Ma tra le voci amare spunta anche un richiamo al senso civico: “A me piace. 28 mesi sono stati lunghi e complicati soprattutto per le attività commerciali. Ma finalmente avremo un fronte mare degno di una bellissima città mediterranea. Ai cagliaritani il compito di goderla ma anche di tutelarla da atti vandalici”. Ora che la via è riaperta, sarà il tempo, e forse anche il traffico, a dire se questa nuova via Roma sarà davvero all’altezza della sua storia.