Via al restyling e alla messa di sicurezza della “Assemini-Sestu”, addio a curve pericolose e incroci a raso

Il Consiglio della Città Metropolitana di Cagliari ha approvato ieri sera all’unanimità due proposte di intervento che riguardano rispettivamente la messa in sicurezza della strada intercomunale Assemini-Sestu e la riqualificazione dell’area intercomunale situata tra la via Porto Botte e la via Sironi, in prossimità della fermata metro Caracalla a Monserrato.

“La Città Metropolitana di Cagliari scende in campo in prima linea come ente di area vasta nella gestione delle proprie competenze sovracomunali, in risposta alle richieste di collaborazione da parte dei Comuni per la risoluzione di problematiche riguardanti aree e infrastrutture stradali di interesse comune”, ha spiegato il consigliere metropolitano delegato alla Mobilità Antonello Floris, che ha presentato in Consiglio gli interventi.

“Si tratta di due interventi sovracomunali coerenti con il Piano Strategico della Città Metropolitana, la cui urgenza è emersa proprio in fase di redazione del Piano durante le interlocuzioni con i Comuni, che hanno preso parte attiva alla pianificazione”, aggiunge il direttore generale dell’ente Stefano Mameli.

STRADA ASSEMINI-SESTU – L’accordo di collaborazione tra Città Metropolitana, Comune di Assemini e Comune di Sestu, sollecitato da tempo dalle due amministrazioni, è volto alla messa in sicurezza e adeguamento della strada intercomunale Assemini-Sestu, nata come strada vicinale e oggi diventata un importante snodo di collegamento a seguito della crescente presenza di attività artigianali e agricole e di strutture residenziali. Oltre a essere il principale asse tra Assemini e Sestu, la strada vicinale costituisce un collegamento diretto tra la SS 130 e la SS 131, rappresentando il naturale snodo tra i centri del Sulcis-Iglesiente con la SS 131 e con l’area commerciale sviluppatasi a ridosso della Ex SS 131 in territorio di Sestu, con il Policlinico Universitario e con i centri abitati in prossimità della SS 554.