Sorpresa a rubare al Super Pan a Quartu: 40enne denunciata.

Il 25 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena, hanno denunciato per furto aggravato una 40enne del luogo con precedenti di polizia, disoccupata. Nella mattinata la donna, all’uscita del supermercato “Super Pan Superemme” in quella via Livatino, ha asportato generi alimentari vari per un valore complessivo di 43 euro circa. E’ stata bloccata dal personale di vigilanza che ha richiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma. La refurtiva è stata riconsegnata agli aventi diritto.