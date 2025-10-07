“Vespa Infame”. Queste le parole apparse in uno degli ascensori Rai di Via Teulada contro lo storico volto dell’azienda Bruno Vespa.

L’Ad Giampaolo Rossi interviene sulla vicenda:”Rai esprime ferma condanna per la scritta offensiva e infame”, si legge in una nota ufficiale. “Si tratta di un episodio grave che rappresenta una forma di intimidazione e di intolleranza inaccettabile. Simili comportamenti non appartengono alla cultura del dialogo e del rispetto che devono caratterizzare ogni luogo di lavoro, tanto più una sede del Servizio Pubblico radiotelevisivo”.

E conclude: “La Rai ribadisce il proprio impegno a difesa del pluralismo, del confronto civile tra opinioni diverse e della libertà di espressione, principi fondanti della sua missione. Ogni forma di linguaggio d’odio o minaccia personale è incompatibile con questi valori”.

Le forze dell’ordine stanno già indagando sull’episodio e aperto un’inchiesta.