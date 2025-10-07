Emanuele Ragnedda ha tentato di impiccarsi nella cella del carcere di Bancali: l’allarme è stato lanciato da un altro detenuto e ora è ricoverato in Psichiatria, nella Spdc (Servizio psichiatrico diagnosi e cura) di Sassari che è specializzata nel trattamento di pazienti critici da stabilizzare. Il 41enne imprenditore del vino, reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, non è in pericolo di vita e ha ricevuto la visita del suo legale Luca Montella. “Probabilmente c’era da aspettarselo”, ha detto l’avvocato dopo l’incontro, senza aggiungere altri dettagli.

L’uomo è stato trovato questa notte in stato di agitazione all’interno della sua cella, seduto a terra e con escoriazioni al collo.