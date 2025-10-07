Terribile aggressione ieri sera a Sondrio. I fatti sono avvenuti vicino la stazione della città, dove una donna di 44 anni è stata violentata e brutalmente pucchiata. La donna è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dopo la segnalazione del 118 che l’ha trovata per terra in strada con un orecchio staccato a morsi, il volto tumefatto e altre lesioni su tutto il corpo. Colpevole di tale brutalità un ragazzo del Mali di 24 anni residente nel centro di accoglienza di Colorina.

Sono stati gli operatori del 118 a fornire un identikit dell’aggressore, che è stato arrestato questa mattina all’alba ancora sporco di sangue e con alcuni effetti personali della 44enne.

Il giovane si trova adesso nel carcere di Sondrio.