Rischio incendi: allerta di codice giallo per la giornata di domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025
Allerta di codice giallo per rischio incendio (pericolosità media) nel territorio di Cagliari per la giornata di oggi, domenica 26, e per quella di domani, lunedì 27 ottobre 2025, come comunicato dalla Protezione civile regionale con il bollettino odierno.
Ai link più sotto indicati:
- Bollettino di previsione di pericolo incendio della Protezione civile regionale, con mappa della distribuzione del rischio a livello regionale
- Comportamenti e cautele in caso di incendio boschivo
La Protezione civile regionale ha diramato anche un avviso di condizioni meteo avverse per vento forte da ovest nord-ovest per la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, incentrato in particolare sulla Sardegna settentrionale. Al momento per la zona di Cagliari non sono segnalate criticità particolari.