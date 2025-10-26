Verona-Cagliari 2-2, confusi e Felici: Pisacane sbaglia ma è un allenatore super fortunato.Il Cagliari soffre e perdeva due a zero sino a 13 minuti dalla fine contro un Verona che non ha mai vinto. Poi un gran gol di Idrissi e la rete di Felici nel recupero, ma il merito del pareggio è ancora una volta di San Caprile autore di tre miracoli da premio Oscar. Incomprensibile formazione iniziale, male sia Prati che Liteta. Viene fuori un pareggio miracoloso, esattamente come a Udine, merito del portiere e delle tante occasioni sciupate dai gialloblu. Il Cagliari balla il tango in difesa e restano misteriosamente fuori dall’inizio Luperto (bocciato anche con Mina infortunato), Adopo e Esposito che non entra neanche un minuto. Il Cagliari riesce a resuscitare il Verona sbagliando tantissimi palloni e dando quasi sempre la palla all’indietro. Prati disputa un’altra partita anonima, ma la squadra regge e ci mette il cuore pescando un jolly incredibile in una gara che sembrava persa. Buona la classifica con 9 punti, male il gioco. E ora altre due partite in una settimana contro Sassuolo e Lazio.