Vasto incendio nelle campagne di Elmas, fuoco e fumo vicino alla ferrovia e all’aeroporto

Un vasto incendio è scoppiato nelle campagne di Elmas, non distante dall’aeroporto e dalla linea ferroviaria che collega Cagliari col resto della Sardegna e viceversa. Necessario, ovviamente, l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo, ecco perchè si è reso necessario lo stop al passaggio dei convogli sino a quando l’area non è stata messa in sicurezza. Il fumo visibile da grande distanza, le fiamme hanno interessato un canneto e delle sterpaglie.