Monserrato, al via il restauro da 5 milioni dell’ex hangar

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Inaugurazione dell’ex hangar di Monserrato, domani alle 18,45 la cerimonia ufficiale per dare il via al maxi restauro da 5 milioni di euro dei locali che nella seconda guerra mondiale ospitavano l’aeroporto militare: strutture sportive, gia pronte, un nuovo parco e il museo del volo saranno le attrazioni principali. Un luogo storico e caro a tutta la comunità che ha conservato le strutture dove un tempo si lottava per proteggere la città dagli attacchi dei nemici: impressi nelle menti di chi ancora è in vita e nei cuori di tutti coloro che hanno appreso le vicende e ne ricordano il valore immenso, si è voluto dare un significato ben preciso con il loro recupero. Non abbandonarli alle intemperie del tempo, bensì trasformarli in luogo di ritrovo soprattutto per i giovani, che oggi conoscono la guerra solo attraverso i libri di scuola e la tv. Ecco allora che nel 2018 è iniziato l’iter da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci per recuperare i fondi necessari per avviare il progetto. Sono in tutto 5 milioni di euro circa, provenienti dalla Città Metropolitana e il Pnrr, da utilizzare per la riqualificazione interna ed esterna degli spazi: domani il taglio del nastro sarà per i campi sportivi, “per i nostri ragazzi” spiega il Comune interpellato per l’opera, “seguiranno un nuovo parco e il museo dell’aviazione. Un programma che ha ottenuto i primi finanziamenti nel 2018 e che dimostra che non occorre essere privilegiati o appartenere ai partiti politici per reperire i finanziamenti, bensì programmazione e organizzazione che, grazie alla sinergia di forze tra uffici, assessori e tutto lo staff, siamo riusciti ad ottenere”.