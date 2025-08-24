È stata una questione di principio per la ristoratrice di Macerata, Michela Malatini, che in una normale serata di lavoro di agosto si è accorta di un episodio a due poco spiacevole. Due turiste francesi avevano consumato ed erano andate via senza pagare, fra l’altro un conto anche esiguo, 44 euro.

Malatini ha raccontato la vicenda in un’intervista a QN, dopo che il suo modo di agire del tutto singolare e coraggioso ha fatto il giro del mondo, arrivando anche sulle pagine del britannico e prestigioso The Guardian.

Tutto parte dalla chiusura serale della cassa, quando la ristoratrice di accorge di un tavolo con il conto ancora aperto, quindi non saldato. Per cui controllare le telecamere di video sorveglianza e capisce tutto.

Lì, la volontà di andare fino in fondo, ma per senso di giustizia e rispetto. “D’istinto ho scattato una foto all’immagine, coprendo i volti, e l’ho messa su Facebook”, ha raccontato Malatini. “Sono andata a letto con la volontà però di mettermi sulle tracce delle due ragazze”.

Poi, il giorno seguente, la svolta: un messaggio che le indicava dove alloggiavano le ragazze e di averle riconosciute. Così, con calma e sangue freddo, la ristoratrice si è recata dalla sue ragazze di buon mattino per chiedere il conto dovuto, senza scomporsi.

“Ieri sera siete andate via senza pagare. È successo qualcosa?’. E loro mi hanno dato i soldi senza dire nulla, neanche ‘scusa’”, la reazione delle due turiste. “Per ringraziare il cittadino che ha collaborato l’ho invitato a cena nel nostro ristorante assieme alla moglie”.

Malatini sottolinea come alla base di tutto debba essere rispetto per il lavoro altrui: “Rispettiamo i clienti e li trattiamo come vorremmo essere trattati noi quando andiamo al ristorante. Ma chiediamo la stessa considerazione.”

Ma purtroppo episodi del genere, soprattutto nella bella stagione, sono più che frequenti, ma non ha mai denunciato, preferendo agire come nel caso delle due ragazze francesi. Insomma, fare una pessima figura per poche decine di euro cercando di imbrogliare chi lavora, non è affatto una buona idea: fare i furbetti non paga mai.

Foto del nostro partner QN