Cemento e piastrelle nell’aiuola dell’albero. Ieri mattina la sorpresa, non gradita da tanti cagliaritani che, indignati, hanno messo in evidenza lo scempio.

Dopo lo sconcerto iniziale, 24 ore dopo lo scempio è già stato rimosso e sono certe le sanzioni che verranno imposte ai responsabili.

I fatti: ieri l’aiuola è stata ricoperta da una gettata di cemento e da piastrelle in legno, lasciando emergere solo il tronco. “Come si evince dalle foto, alcuni privati hanno fatto piastrellare l’aiuola con sottostante gettata di cemento, soffocando l’albero”. Una sistemazione che, oltre a destare perplessità estetiche, potrebbe avere ripercussioni anche sulla salute della pianta.

Il lettore di Casteddu Online che ha inoltrato la segnalazione precisa inoltre un aspetto importante: “Non è stato il Comune di Cagliari”, sottolineando così che l’intervento sarebbe riconducibile all’iniziativa privata e non a lavori dell’amministrazione. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla gestione degli spazi pubblici in una delle piazze più frequentate e fotografate della città, e che inevitabilmente solleva la domanda su chi tuteli davvero il verde urbano del centro storico.