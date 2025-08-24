Momenti di grande paura a Elmas: auto in corsa prende fuoco sulla statale 130. Alle 14:30 circa, una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta, per spegnere l’incendio di di un’autovettura, che si trovava in transito sulla strada Statale 130, all’altezza del Km 8. Le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione, coinvolgendo un canneto e sterpaglie. In supporto è stata inviata anche un’autobotte. Non si registrano persone coinvolte. In via precauzionale è intervenuta sul posto anche un ambulanza e una squadra ANAS per il ripristino della sede stradale. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.