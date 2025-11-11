Treni vandalizzati e ritardi causati da disordini a bordo: oggi un nuovo episodio, il convoglio 4830 partito da Cagliari e diretto a Porto Torres è rimasto fermo in stazione per 15 minuti. A Oristano, infatti, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, il fatto è avvenuto alle 15,35. Non solo: un sedile completamente distrutto del HTR412-007, segnale evidente di un oltraggio al bene di tutti. Sono gli stessi viaggiatori che segnalano quanto accade, dispiaciuti e solidali con il personale di Trenitalia che, molto spesso, devono fare i conti con chi crea disagi: biglietti non validi o non acquistati possono diventare motivo di attrito a tal punto da generare momenti di apprensione. Un servizio importante a disposizione di tutti, insomma, che merita di essere rispettato anziché deturpato o vandalizzato.