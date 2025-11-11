Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercoledì 12 Novembre

Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud est, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sud est. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornat a sarà poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nord-Nordovest . A Oristan o la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 1 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordes t , al pomeriggio da Sud . Il m are sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 ° C e la minima di 10 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Ove st, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest . Ci attende dunque una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con temper ature in lieve rialzo che arriveranno a massime di 2 2 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba