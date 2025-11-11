Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 12 Novembre
Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Ci attende dunque una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con temperature in lieve rialzo che arriveranno a massime di 22°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba