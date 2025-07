Vandalizzato il pianoforte al Businco, “un colpo al cuore se penso che questo strumento ogni giorno alleviava la sofferenza e l’ansia dei pazienti in attesa di visite ed esami”. L’amara sorpresa è avvenuta questa mattina: “Diversamente dalle altre volte ho notato che il pianoforte sito nell’atrio, era chiuso con sopra un biglietto che indicava che il pianoforte era fuori uso a causa di un atto di vandalismo” si legge in musicamoreblog.it . “Per me un colpo al cuore se penso che questo strumento ogni giorno alleviava la sofferenza e l’ansia dei pazienti in attesa di visite ed esami. Un volontario pianista infatti era a disposizione per suonarlo. Questo pianoforte è stato donato con sacrifici dai volontari dell’ospedale del gruppo “Uniti Per La Vita” che, con un autofinanziamento, hanno potuto acquistarlo.

Il danno è grave e per poter rimettere in sesto il pianoforte servirebbe una bella cifra. Si spera nella generosità delle persone o di qualche tecnico, per poterlo riparare.

Per chi volesse fare una donazione anche piccola può inviarla all’Iban dei volontari dell’ospedale Businco, “Uniti Per La Vita” mettendo nella causale “per riparazione pianoforte oncologico”. Ricordiamoci che tante gocce fanno il mare

IT60L0306904852100000031628″.