Vandalismo a Cagliari: “Cosa è stato fatto per rimediare? Nulla, nell’indifferenza generale”

Tutti gli organi di informazione hanno documentato e dato notizia del vandalismo e dei vandali che hanno sistematicamente distrutto nottetempo le panchine in marmo del Bastione. Cosa é stato fatto per porvi rimedio? Anziché trarre solo profitto dalla concessione dei locali presenti nella terrazza del Bastione, si sarebbe potuto chiudere l’accesso con una adeguata protezione e dovuta vigilanza. Nulla di tutto questo. Così per le lastre di marmo che rivestono le pareti di importanti edifici comunali, distaccate, cadute e o lasciate per terra a pezzi. Stessa sorte al parapetto della piazzetta di via Savoia, come vediamo in questa foto, dove é stato divelto e distrutto un tratto del rivestimento in marmo. Nell’indifferenza generale, purtroppo.