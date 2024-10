Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Vandali scatenati al Brotzu: sradicata nella notte la timbratrice dell’ufficio dei ticket.. Non c’è pace all’interno del polo sanitario più importante della Sardegna. Oggi qualcuno ha sradicato la timbratrice posizionata nelle pertinenze del ufficio ticket dove ogni giorno centinaia di operatori timbrano l’entrata e l’uscita dal servizio. La denuncia di Gianfranco Angioni di Usb Sanità: “Come se non bastassero le quotidiane aggressioni verso gli operatori, da parte di persone prive di rispetto e senso civico, assistiamo sempre più frequentemente a danneggiamenti del patrimonio aziendale. Appena pervenuta la segnalazione abbiamo rappresentato immediatamente la problematica ai vertici aziendali allo scopo di mettere in sicurezza l’impianto elettrico e ripristinare la timbratrice . Inoltre e stato chiesto di acquisire le immagini delle videocamere e rappresentare esposto alle autorità”, spiega Angioni nella sua ennesima protesta in un ospedale dove non mancano i disagi.