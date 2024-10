Cagliari, strage di multe al mercato Cuore: “Così si rischia di fare morire anche Sant’Elia”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Cuore spezzato per decine di automobilisti multati oggi a Sant’Elia, il rammarico degli espositori: “Così si rischia di far chiudere un altro pezzo di storia della città”. Vigili in azione questa mattina, puniti i visitatori del Mercatino Cuore che hanno parcheggiato dove, solitamente, sostano per visitare le proposte settimanali. Oggi c’è la partita, alle ore 18, però, e gli organizzatori insorgono per lo scrupolo mostrato verso il rispetto delle soste, generalmente non così fermo e deciso. “Dei clienti che sono venuti al mercatino, si sono trovati la sorpresa nel parabrezza, siamo rammaricati perché non si possono multare le persone così”. Non solo: “Il bus? Un miraggio, non si ferma qui, non da modo agli anziani, per esempio, di giungere sino a noi anche solo per una passeggiata. Così si rischia che non venga più nessuno”.

Evidenziate auto in sosta nei parcheggi dei disabili e dove, platealmente, è ben visibile e intuibile il divieto, “niente da dire a riguardo, anzi, ciò che non capiamo è perché oggi in particolar modo si è adoperato uno scrupolo maggiore per infliggere le sanzioni. C’è la partita, ma questa inizierà alle 18 e le multe sono state emesse già dalle 8 del mattino”.