Cagliari, dopo anni di attesa lavori in vista per la mega Città Mercato: “Market e negozi riaperti in autunno”

Dopo anni di attesa e centinaia di lavoratori, bene andando, finiti in cassa integrazione, oltre a quelli che hanno perso il lavoro per la chiusura dei negozi della galleria, la Città Mercato di Pirri sta per ricevere la prima visita ufficiale degli operai per i lavori di ristrutturazione. La società a responsabilità limitata Marconi Sviluppo ha infatti stretto un accordo con Conad. L’obbiettivo? Riaprire market e negozi della galleria. Quando? “In autunno”, afferma Michele Orlandi, direttore rete Conad del Tirreno. “Una prima parte dei lavori riguarderà il piano terra e, parzialmente, il primo. Noi abbiamo già dato, il nostro spazio è pronto. Poi, successivamente, saranno svolti i lavori per l’ampliamento”. Una partita economica pesantissima, ricorda Cristiano Ardau della UilTucs: “Cinquanta milioni di euro. Siamo felici che finalmente stiano per partire i lavori, adesso ci sono certezze dopo troppi rallentamenti e tempo perso che ha portato solo tanti lavoratori a finire in cassa integrazione o, in alcuni casi, senza lavoro. C’è stato il pericolo che i lavori non riprendessero mai e che Conad andasse altrove”, ammette il segretario sardo della UilTucs.

Certo, all’interno del centro pirrese qualche spazio è già stato modificato. Conad è più piccola: “Sono lontani i tempi dei grandi numeri di clienti. Per i lavoratori che non riusciremo a confermare ci sono già incentivi all’esodo. Magari, chi aprirà nuovi negozi in galleria potrà assumerli, contando sulla loro esperienza”, prevede Orlandi. I tempi complessivi per avere il centro commerciale più grande della Sardegna,con migliaia di metri quadri in più dedicati alla vendita e duemila parcheggi, restano comunque gli stessi: “Serviranno, complessivamente, almeno due anni”, afferma Ardau. E, particolare non di poco conto, bisognerà trovare chi sia disposto ad investire prendendo in affitto uno dei tanti spazi interni della galleria. Centinaia di lavoratori ritornano ad incrociare le dita e sperano che stavolta, tra l’intesa tra Conad e la srl, con la spa milanese Nhood Services Italy che gestirà la galleria, sia davvero la volta buona