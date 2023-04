Vandali scatenati a Capoterra: decapitata una statua nella zona di La Maddalena Spiaggia

Capoterra – Scultura decapitata a la Maddalena spiaggia: la notte scorsa vandali scatenati hanno deturpato una delle opere che arreda la città. Non solo: sarebbero stati commessi anche dei furti, gli ennesimi, nelle sedi di due associazioni.

Notte non proprio tranquilla quella appena trascorsa nella cittadina della Sulcitana che, con il calar delle tenebre, mentre la maggior parte dei residenti riposava tranquillamente, ha visto l’attività di ladri e incivili essere più agitata che mai. Uno dei monumenti caratteristici del luogo è stato letteralmente decapitato senza pietà, mostrando concretamente il disprezzo verso il bene comune. Il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda ha già esposto i fatti alla polizia municipale chiedendo di verificare le immagini delle telecamere di videosorveglianza per poter risalire agli autori del fatto. Non solo: sembrerebbe che siano state violate le sedi di una associazione culturale e di una istituzionale. “Troppi gli atti malevoli che si stanno susseguendo. Dove sono le azioni annunciate per garantire la sicurezza ai cittadini?” afferma Corda. Intanto si contano i danni, non tanto economici bensì al patrimonio collettivo: uno sfregio che non deve essere tollerato ma combattuto per far capire a “quei pochi” l’importanza del valore del rispetto.