“Giada si è suicidata”, era in Sardegna per ricucire con l’ex fidanzato di Bosa: mercoledì l’autopsia

Troppo gravi le ferite riportate dopo un volo di una decina di metri: un trauma cranico, un trauma toracico e addominale, oltre che diverse fratture agli arti. In un disperato tentativo di salvarla, inutile purtroppo, i medici del San Francesco di Nuoro l’hanno operata per oltre due ore. Ma alle 14, all’uscita dalla sala operatoria, Giada Calanchini, romana di 22 anni, è morta. La procura di Oristano, con il sostituto Marco De Crescenzo, ha aperto un fascicolo, le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Bosa e della compagnia di Macomer, l’abitazione del 25enne ex fidanzato dove è avvenuta la tragedia è stata messa sotto sequestro, amici e conoscenti sono stati interrogati, in particolare quelli che hanno passato con i due la serata al Bosa Beer Fest, evento che ha richiamato migliaia di giovani da tutta l’isola. Ma la pista sembra ormai chiara: Giada si sarebbe suicidata, disperata per non essere riuscita a ricucire la relazione con il 25enne di Bosa di cui era ospite. Non era riuscita neanche con questo ultimo viaggio, per provare a convincerlo a ricominciare: secondo le prime ricostruzioni dei fatti, al rifiuto del ragazzo lei avrebbe deciso di farla finita.

La conferma arriverà mercoledì mattina, quando il medico legale Roberto Demontis effettuerà l’autopsia al cimitero di Nuoro. Al momento, comunque, e fino al responso ufficiale dagli esami medici, tutte le piste restano in piedi: oltre a nuovi interrogatori che saranno effettuati nelle prossime ore, si cercano i contatti telefonici tra i due ex fidanzati e gli scambi di messaggi su chat e social.