Vandali in azione a Portoscuso: distrutto un faro della bellissima passeggiata belvedere Pal’e Turri

Vandali in azione a Portoscuso: distrutto un faro della bellissima e suggestiva passeggiata belvedere Pal’e Turri. Nemmeno un mese fa erano stati completati i lavori di ripristino e completamento del percorso che dalla spiaggia della Caletta arriva sino a quella di Portopaglietto passando dietro la torre che costeggia il mare, un’opera importante, apprezzata sia dai residenti che dai tanti frequentatori del luogo. Per l’occasione il sindaco Giorgio Alimonda annunciava: “è un bene di tutti i Portoscusesi che offriamo a tutti i nostri ospiti, visitatori e turisti. Ci rivolgiamo a tutti e vi esortiamo: non distruggete e non sporcate”.

Questa mattina l’amara sorpresa, comunicata attraverso la pagina social

“Portoscuso Insieme”, che condanna duramente l’accaduto: “Brutte carogne che non siete altro! Vergognatevi!! Non telecamere ma scariche elettriche”.